Експерт: Україна до 2022 року може вирощувати до 100 мільйонів тонн зерна

Україна займає частку в 12% світового ринку і входить в ТОП-5 країн-експортерів зерна.

Україна може до 2022 року збільшити виробництво зерна до 100 мільйонів тонн, 70 мільйонів з яких зможе експортувати.

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Про це повідомила прес-служба Української зернової асоціації (УЗА) з посиланням на президента асоціації Миколи Горбачова.

"Україна здатна вирощувати понад 100 мільйонів тонн зерна і експортувати майже 70 мільйонів тонн вже до 2022 року. При цьому внутрішні потреби будуть повністю задоволені", - йдеться в повідомленні і при цьому наголошується, що в 2001 році Україна виробляла 42 мільйони тонн зернових і олійних культур.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Україна експортує зерно в країни Північної Африки, Європи, країни Перської затоки – їх частка досягає 50% всього експорту зерна. Окрему частину експорту займають країни Азії, зокрема, Китай, Індія та В'єтнам, а також країни Південно-Східної Азії - Індонезія.

Також в асоціації зазначили, що Україна займає частку в 12% світового ринку і входить в ТОП-5 країн-експортерів зерна.

Як повідомляв УНІАН, цього року експерти прогнозують урожай зернових на рівні 60 мільйонів тонн.