В Україні продовжує скорочуватися поголів'я корів та свиней

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 липня скоротилося на 4,6%, а свиней - на 5,3%.

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 липня 2018 року становить 3,97 мільйона голів, що на 4,6% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становило 2,03 мільйона голів, що на 3,5% менше, ніж на 1 липня минулого року.

Крім того, поголів'я свиней на звітну дату скоротилася на 5,3% – до 6,45 мільйона голів, поголів'я овець та кіз зменшилось на 4,1% і становило 1,63 мільйона голів.

Поголів'я птиці збільшилося на 4,7% – до 246,5 мільйона голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 січня 2017 року становило 3,63 мільйона голів, що на 1,5% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Зокрема, поголів'я корів склало 2,06 мільйона голів, що на 2,1% менше, ніж на 1 січня попереднього року. Поголів'я свиней скоротилося на 8,2% – до 6,12 мільйона голів, поголів'я овець і кіз – зросло на 1%, до 1,32 мільйона голів, а поголів'я птиці збільшилося на 1,7% – до 205,1 мільйона голів.