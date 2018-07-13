Український аграрний експорт до ЄС зріс до $2,3 мільярда

При цьому зовнішньоторговельний оборот між Україною та країнами ЄС збільшився на 7,8% і становить майже 3,4 мільярда доларів.

Україна в січні-травні цього року експортувала аграрної продукції до країн Європейського Союзу на суму майже 2,3 мільярда доларів, що на 13 мільйонів доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольгу Трофімцеву.

"За січень-травень 2018 року зовнішньоторговельний оборот між Україною і країнами ЄС збільшився на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав майже 3,4 мільярда доларів, з яких 2,3 мільярда доларів - це експорт українських аграрних і харчових продуктів на ринки ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що позитивне сальдо у двосторонній торгівлі за цей період становить 1,1 мільярда доларів.

"За п'ять місяців 2018 року ми бачимо зростання нашого агроекспорту в країни ЄС майже на 13 мільйонів доларів в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Найбільшу питому вагу в структурі агроекспорту в ЄС займали: зернові злаки, яких було експортовано на суму майже 862 мільйони доларів, олія – 465,8 мільйонів доларів, залишки та відходи харчової промисловості - 220 мільйонів доларів, насіння олійних культур – 211,5 мільйона доларів, м'ясо птиці і субпродукти – 100,5 мільйона доларів", - прокоментувала Ольга Трофімцева.

Вона додала, що за цей час також помітно зросли показники експорту українських перероблених і нішевих аграрних товарів на ринки ЄС. Зокрема, помітно збільшився експорт соків - на 11 мільйонів доларів, або майже в 2 рази, кондитерських виробів з цукру - на 8,3 мільйона доларів, або на 89,4%, шоколаду та інших продуктів з вмістом какао - на 6,5 мільйона доларів (на 66,2%); овочів бобових сушених - на 6,5 мільйона доларів (в 2,4 рази), яєць птиці без шкаралупи та яєчних жовтків - на 6,1 мільйона доларів (у 20 разів).

Як повідомляв УНІАН, експорт українських аграрних і харчових товарів в 2017 році склав понад 17,9 мільярда доларів. За даними Мінагропроду, трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце займають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.