Мінсільгосп США знизив прогноз виробництва зерна в Україні

Новий прогноз на 1 мільйон тонн менше озвученого місяцем раніше.

Міністерство сільського господарства США (USDA) в липні знизило прогноз виробництва зерна в Україні в 2018-2019 маркетинговому році (МР, червень 2018 - липень 2019) на 1 мільйон тонн порівняно з червневим прогнозом - до 25,5 мільйона тонн, повідомляється в липневому звіті відомства.

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"Виробництво пшениці в Україні в 2018-2019 МР оцінюється Міністерством сільського господарства США в 25,5 мільйона тонн, що на 1 мільйон тонн менше, ніж минулого місяця, і на 1,5 мільйона тонн менше, ніж минулого року", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, експерти Української зернової асоціації (УЗА) прогнозують виробництво пшениці цього року на рівні 25 мільйонів тонн.