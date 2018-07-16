Журналісти знайшли підпільні заводи, де виготовляють підроблене вершкове масло (відео)

Собівартість підробленої пачки вершкового масла - 5 гривень із упаковкою і доставкою.

В Україні працює низка фейкових маслозаводів, де виробляється дешеве "вершкове масло", яке насправді є підробкою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

На Прикарпатті у селі Брошнів Осада має працювати величезний маслозавод, але фізично цього підприємства немає. Таке ж фейкове підприємство працює у Шишаках Полтавської області. Ці "виробники" продають своє масло від 20 до 25 гривень. На пачці переконливо писали - зроблено з 100%-ого коров'ячого молока і дотримано усі держстандарти. Знаючи що, на 200-грамову упаковку потрібно 4 літри молока, бізнесмени явно мали працювати собі в збиток, бо найдешевше молоко від фермерів уже коштує 28 гривень, а ще ж заробити треба і собі, і магазину, і на виготовлення витратитись, і на траспорт. Мінімум виходить без податків 40 гривень.

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"Після проведеного тестування в лабораторії виявилось, що продукція є жахливою підробкою. І йшлося не просто про порушення стандартів - у цій жовтій массі не було й краплі молока. Були суцільні трансжири, а смак, вигляд і запах масла створювали хімічні барвники, емульгатори, консерванти та ароматизатори, - йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

У Шишаках, де нібито роблять цей фальсифікат, не працює від 2016 року. На території все опломбовано, просто неба іржавіють ванни для сиру та ємкості для вершків. Колись дуже давно шишацький завод був потужним підприємством, де робили один із кращих сирів, потім масло, згущене молоко.

Виявляється, підприємство, що вказане на пачці, має 4 філії разом із Шишаками. Воно називалось "Гадячсир", потім "Техмолпром", а зараз - "Полтавамолпрод". Вивіски міняються, а упаковка зроблена так, що воно виготовлене у Шишаках, його могли виготовити і в Гадячі, і в Білій Церкві.

А на Прикарпатті поблизу селища міського типу Рожнятів має працювати маслозавод, де виготовляють хімічну отруту. Адреса: вулиця Івана Мазепи, 115. В хаті, що виявилась замість заводу, вдома нікого не було і явно виробництва масла у промислових масштабах не організуєш. На весь Рожнятів є один молочний завод, який за чотири кілометри. Наразі завод, за словами місцевих, працює, але не щодня. Люди бачать директора часто.

Своєю чергою, у Гадячі з журналістами погодився говорити тільки заступник директора. "Я вам зразу скажу, що у "Техмолпрому" немає можливості випускати масло в пачках. У нас нема навіть лінії. Значить воно не наше", - сказав він.

Підприємство працює, бо ціла черга фур чекає завантаження. Побачивши, що ми наближаємося до воріт, їх одразу закривають. Вже не вперше цей завод ловлять на підробці: Укрметртестстандарт вже виявляв, що їхнє згущене молоко не містить молока. Та й зараз в інтернеті повно оголошень - продаж вершкового масла із Гадяча за ціною 65 гривень за кілограм. Це при тому, що проста арифметика доводить, що мінімальна ціна має бути на 100% більшою. Навіть без експертизи зрозуміло, що це рослинний жир.

Не ховаючись, продають в інтернеті й івано-франківське масло. Оптова ціна - 15 гривень за пачку. Воно має малюнок один в один як білоруське масло. Журналісти "ТСН" спеціально зв'язувались із білоруським урядом і були здивовані почутим, бо Білорусь зовсім не завозить в Україну масла. Директор рожнятівського молокозаводу, що вказаний на пачці, продовжуює наполягати на закритті підприємства.

Один із способів перетворити рідке в тверде, а дешеве - в дороге - пропустити олію через газ водень. Ніякого молока не потрібно. Собівартість підробленої пачки масла - 5 гривень із упаковкою і доставкою. В першому ліпшому рожнятівському магазині продають дешеві замінники.

"На кілограмі навар складає мінімум 300%. Та найстрашніше не надприбутки шахраїв, а величезна біда для здоров'я. По суті і наслідками це дуже схоже на торгівлю низькопробною наркотою", - підсумовують журналісти.

Як повідомлялося раніше, журналісти віддали на експертизу куплене у звичайній крамниці солодковершкове масло та отримали результати, що ошелешують. Попри напис на упаковці про відповідність державному стандарту, тобто виготовленню на 100% з молока, справжній вміст продукту можна назвати жахливим.