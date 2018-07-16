Coca-Cola, Pepsi та Carlsberg зупиняють виробництво в Україні

Через зупинку роботи "Дніпроазоту" підприємства з виробництва напоїв залишились без хлору для очистки води.

Через кілька днів компанії, які використовують рідкий хлор та соляну кислоту для очищення питної води, будуть змушені призупинити виробництво.

Читайте такожУкраїнські міста вже на початку наступного тижня можуть залишитися без води

Про це повідомляє "Громадське" с посиланням на заяву заступниці директора Європейської Бізнес Асоціації Світлани Михайловської.

"На підприємствах запасів хлору немає, тому що за системою безпеки вони не можуть їх мати у себе на території. Станом на сьогодні вже йде мова про зупинку одного підприємства", - сказала вона.

За її словами, влада не відреагувала на цю проблему.

Проблема з нестачею хлору стосується і населення, оскільки без хлорування воду в крани подавати неможливо.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам’янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства.

Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води. У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Так вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".