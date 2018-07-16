Місія Японії з оцінки системи державного контролю при експорті м'яса птиці та продуктів з нього працюватиме в Україні з 16 по 23 липня.

Японія вивчає можливість імпорту українського м'яса птиці та продуктів з нього, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожУкраїна експортувала яєць на $34 мільйони

"16 липня 2018 в Україні почала роботу делегація Міністерства сільського господарства, лісництва і рибальства Японії з аудитом системи державного контролю при експорті м'яса птиці та продуктів з нього", - йдеться в повідомленні.

Планується, що представники Японії відвідають Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, прикордонний інспекційний пост, кілька подвірних господарств та інші об'єкти птахівничої галузі.

Як повідомляв УНІАН, з 11 по 20 червня інспектори з Єврокомісії проводили в Україні перевірку системи контролю здоров'я тварин, зокрема механізм контролю здоров'я птиці.

Також у червні Україна і Китай підписали меморандум щодо співпраці та сприяння взаємній торгівлі м'ясом птиці.