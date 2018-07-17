Держспоживслужба пообіцяла перевірити інформацію про підпільні маслозаводи

Перевірка ініційована після виходу в ефір сюжету на телеканалі "1+1", в якому заявлялось про підозру, що під виглядом вершкового масла продається фальсифікат.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів перевірить інформацію про роботу підпільних маслозаводів на Прикарпатті та Полтавщині, яка прозвучала в сюжеті на каналі "1+1".

Читайте такожЖурналісти розповіли, що насправді їдять українці під виглядом вершкового масла (відео)

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Держспоживслужба перевірить факти функціонуванні на Прикарпатті та Полтавщині несанкціонованих молокопереробних підприємств (цехів) та використання у виробництві даними підприємствами жирів рослинного походження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, відповідне доручення отримали головні управління Держспоживслужби в Івано-Франківській та Полтавській областях після виходу в ефір сюжету на телеканалі "1+1", "в якому ЗМІ заявляє про підозру щодо невідповідності вершкового масла встановленим вимогам".

Нагадаємо, 15 липня в ефірі телеканалу "1+1" вийшов другий сюжет про фальсифікат вершкового масла, яке поширюється в магазинах за ціною нижчою, ніж собівартість натурального вершкового масла. У ньому журналісти розповіли, що здали на аналіз зразки даного продукту і дослідження повели, що продукт, який реалізувався як вершкове масло, має у своєму складі жири рослинного походження.