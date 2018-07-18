Ветеринари зафіксували чергові випадки АЧС у п'яти областях

Зокрема, африканську чуму свиней зафіксовано в Одеській, Херсонській, Черкаській, Рівненській і Сумській областях.

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) в Одеській, Херсонській, Черкаській, Рівненській і Сумській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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За інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби у зазначених областях, з 9 по 16 липня на території цих областей зареєстровано 7 випадків захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

За опублікованим у січні 2017 року прогнозом Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.