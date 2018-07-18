Українські аграрії вже намолотили майже 17 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 31,3 ц/га.

Українські аграрії станом на 18 липня намолотили 16,7 млн тонн зерна з площі 5,34 млн га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 12,5 млн тонн на площі 3,8 млн га, або 60% до прогнозу; ярої пшениці - 23,7 тис. тонн на площі 10 тис. га, або 5% до прогнозу; ярого ячменю - 855,4 тис. тонн на площі 440,5 тис. га, або 29% до прогнозу; гороху - 465 тис. тонн на площі 287 тис. га, або 68% до прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 31,3 ц/га.

Крім того, продовжується збирання озимого ріпаку. Ріпак обмолочено на площі 822 тис. га (84% до прогнозу) за врожайності 25,4 ц/га, зібрано 2 млн тонн. Також уже намолочено 8,7 тис. тонн ярового ріпаку з 5 тис. га (9%) за врожайності 17,1 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод зберіг прогноз урожаю зернових в 2018-2019 МР на рівні 60 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн т.