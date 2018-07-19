Україна скоротила експорт меду на 43% - експерт

У 2017 році з України до країн Євросоюзу було експортовано близько 48 тис. тонн меду.

Україна в першому півріччі 2018 року експортувала 17 тис. тонн меду, що на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила експерт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Ганна Бурка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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«Експорт українського меду в першому півріччі 2018 року скоротився на 43% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становив майже 17 тис. тонн загальною вартістю 37 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

Експерт зазначила, що ЄС продовжує лідирувати серед основних покупців українського меду. Зокрема, експорт до Німеччини становив 32% від усього експорту, Польщі - 17%, Бельгії - 12%.

Також вона нагадала, що додаткова квота на безмитне постачання українського меду в країни Євросоюзу (2,5 тис. тонн) буде відкрита з 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, цього року українські аграрії вичерпали квоту на експорт меду в ЄС за 10 днів. Станом на 11 січня, аграрії вичерпали 100% експортної квоти на поставку меду в країни Європейського Союзу, з урахуванням того, що минулого року її обсяг був збільшений.

У 2017 році з України до країн Євросоюзу було експортовано близько 48 тис. тонн меду.