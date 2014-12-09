Вилов риби в окупованому Криму впав на 60%

В окупованому Росією Криму вилов риби та добування інших водних живих ресурсів за десять місяців 2014 року склали 5362 тонни, скоротившись в порівнянні з минулим роком на 60%, передають "Новости Крыма" з посиланням на даніТериторіального органу нелегітимної Федеральної служби державної статистики по Республіці Крим.

Читайте такожПодаткова РФ вимагає від кримчан відомості про їх рахунки і вклади у банках УкраїниКількість виловленої риби та інших водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах склала 73 тонни, або трохи більше 1% від загальної кількості видобутку. Падіння вилову у внутрішніх водоймах у порівнянні з минулим роком ще істотніше - понад 68%.

Усього за 2013 рік в Криму виловили 21249 тонн риби (з урахуванням інших водних живих ресурсів), у тому числі у внутрішніх водоймах 818 тонн.

Нагадаємо, в окупованому Криму за дев'ять місяців вилов риби скоротився на 57%, у внутрішніх водоймах - на 68%. Всього було виловлено 3948 тонн.