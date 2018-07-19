Україна збільшила експорт зерна в Китай в 2 рази

Із загального обсягу експорту 90% становила кукурудза.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) збільшила відвантаження зернових культур для Китайської національної корпорації ССЕС в два рази, в порівнянні з минулим маркетинговим роком, до 1 млн тонн.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

«За підсумками року на адресу свого головного партнера (китайської компанії ССЕС) ДПЗКУ відвантажила більше мільйона тонн зернових культур, що перевищує аналогічний показник поставок у минулому сезоні рівно в 2 рази», - повідомили в компанії.

Як зазначили в держкомпанії, із загального обсягу експорту 90% становила кукурудза.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ у 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) відвантажила Державній індустріальній корпорації Китаю (ССЕС) 702 тис. тонн зернових, що на 11% перевищує показник попереднього маркетингового року.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їхня загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.