Україна збільшила запаси зернових на третину - до 92 мільйонів тонн

Запаси пшениці збільшилися на 58,9%, кукурудзи - на 13,7%.

Загальна кількість зернових, зернобобових і насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, що займаються їх зберіганням і переробкою, на 1 липня становила 91,7 млн тонн, що на 35,5% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зокрема, запаси пшениці збільшилися на 58,9% і становили 35,7 млн тонн, кукурудзи - на 13,7%, до 33,1 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, аграрії до 18 липня намолотили 16,7 млн тонн зерна.

Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018-2019 МР на рівні 60 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.