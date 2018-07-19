Тарифи на перевезення зерна залізницею в Україні набагато вищі, ніж в Європі – аграрії

Втрати вітчизняних промисловців від впровадження уніфікованих тарифів на перевезення складуть близько 5 млрд грн.

Ініціатива "Укрзалізниці" уніфікувати тарифи на перевезення різних видів вантажів і тим самим підняти вартість транспортування, – не той шлях, по якому треба йти.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Як повідомлялося, на думку вантажовідправників, відповідне уніфікування тарифів – не що інше, як приховане їх збільшення. Різниця же повністю ляже на вітчизняних промисловців, що займаються перевезенням вантажів залізницею. В першу чергу йдеться про аграріїв і металургів.

Водночас, втрати вітчизняних промисловців від впровадження цієї ініціативи складуть близько 5 млрд грн. Зі слів президента Української аграрної конфедерації, така ситуація не може мати місце, оскільки в Україні, порівняно з Європою, вже високі тарифи на перевезення зерна.

"Для нас тарифи високі. На перевезення тонни зерна у нас тарифи набагато вищі, ніж в Європі. І ті три класи вагонів: перший, другий, третій, між ними розподіл тарифів – це не той шлях до істини, по якому треба йти", – наголосив Козаченко.