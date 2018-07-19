Частка агропрому в економіці України може зрости до 25% - прем'єр

На сьогоднішній день в агропромисловому комплексі країни зайнято 3 мільйона осіб.

Частка аграрного виробництва в структурі економіки України, у разі продовження його державної підтримки, може зрости з 18% на даний момент до 25%.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Згідно з повідомленням на урядовому порталі, про це він сказав під час відвідування одного з фермерських господарств Київської області.

"Агросектор - має важливе і ключове значення. Я зацікавлений в тому, щоб таких підприємств було більше, щоб ми переробляли сировину, щоб у селах була робота. Це все - запорука нашого успіху", - зазначив Гройсман.

Прем'єр запевнив, що уряд буде продовжувати програми підтримки агровиробників.

За даними уряду, на сьогоднішній день в агропромисловому комплексі країни задіяно 3 мільйона осіб. За 6 місяців цього року зростання сільгосппродукції становить 11,4%, а середньомісячна зарплата в сільському господарстві за січень-травень 2018 року - 6524 гривні, що на 24,5% вище аналогічного показника минулого року.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2018 року в річному вираженні – до аналогічного періоду 2017 року - становить 3,1%.