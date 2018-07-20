Україна за рік експортувала майже 40 мільйонів тонн зерна

У грошовому вираженні експорт становить майже 6,4 мільярда доларів.

Україна за підсумками 2017-2018 МР (МР, липень 2017 - червень 2018) експортувала 39,4 мільйона тонн зерна на суму майже 6,4 мільярда доларів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, українські аграрії експортували 17,8 мільйона тонн кукурудзи на 2,86 мільярда доларів, 17,2 мільйона тонн пшениці на 2,83 мільярда доларів і 4,3 мільйона тонн ячменю на 0,64 мільярда доларів.

Як зазначили в міністерстві, найбільшими покупцями українського зерна в цей період стали Єгипет (на 724 мільйони доларів, 11,4%), Китай (594 мільйони доларів, 9,3%), Іспанія (на 459 мільйонів доларів, 7,2%), Індонезія (на 375 мільйонів доларів, 5,9%) і Нідерланди (348 мільйонів доларів, 5,5%).

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.