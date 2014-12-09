На тлі дефіциту в Росії урожай гречки в Україні на 20 тис. тонн перевищив річне споживання

Про це заявили в агропромисловій компанії «Агротрейд».

«Експерти групи «Агротрейд» вважають, що дефіциту гречки в Україні не передбачається. Річне споживання гречаної крупи в Україні становить приблизно 150 тис. тонн. Урожай цього року склав близько 170 тис. тонн», - повідомила прес-служба компанії, зазначивши, що «Агротрейд» займає четверте місце в Україні за обсягами виробництва гречаної крупи.

Читайте такожУ Росії У 2 рази подорожчала гречка: урожай загинув під 30-сантиметровим шаром снігу

Водночас у компанії не виключають подальшого подорожчання цієї продукції на українському ринку, оскільки сільгоспвиробники не поспішають продавати зерно гречки переробникам в надії на те, що зростання цін на неї продовжиться.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня в Україні істотно подорожчала гречана крупа - від 8-10 грн - до 18-19 грн/кг. На думку експертів, зростання цін пов'язане з ажіотажним попитом на гречку в Росії, де через неврожай гречки виник дефіцит гречаної крупи, який має, передусім, спекулятивний характер. Також повідомлялося, що майже 30% росіян через дефіцит і зростання цінвже запаслася гречкою.