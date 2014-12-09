Корупційні побори з АПК і харчової промисловості в Україні становлять $3-5 млрд на рік - експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу повідомив президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Алекс Ліссітса.

«Корупція в АПК процвітає на всіх фронтах. За скромними підрахунками «Українського клубу аграрного бізнесу», якщо взяти весь ланцюжок «від поля до столу» у нас щорічно втрачається від 3 до 5 млрд дол. на корупційних потоках», - сказав Ліссітса.

За його словами, за час роботи попереднього складу Кабінету міністрів, ніяких помітних зрушень у вирішенні цієї проблеми не було.

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«Якщо в березні, після Майдану, був визначений проміжок часу, коли за реєстрацію договорів оренди не брали (хабарів - УНІАН), то ми знаємо, що зараз усе повернулося назад», - сказав президент УКАБ.

Тому боротьба з корупцією у країні, у тому числі і в АПК, на думку Ліссітси, має стати ключовим завданням нового уряду і парламенту.

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У жовтні у країні була прийнята та підписана президентом низка антикорупційних законів. Зокрема, вони передбачають створення в Україні Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції.