У Канаді створили перше в світі пиво з канабісу

Як відзначають творці напою, він є безалкогольним і безглютеновым, однак має психотропний ефект.

У Канаді в місті Онтаріо фахівці невеликої лабораторії створили перше у світі пиво з канабісу.

Про це пише The Guardian.

Більшість напоїв, які продаються на ринку під виглядом пива з канабісу насправді є звичайним пивом із додаванням конопляного масла. Однак канадські фахівці стверджують, що їх пиво створене зі стебел, а також листя й коріння рослини.

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Як відзначають творці напою, він є безалкогольним і безглютеновым, однак має психотропний ефект. При цьому виробники відзначають, що напій, як і марихуана, шкодить здоров'ю.

"Марихуана шкодить вашому здоров'ю, і наше пиво теж. Це не те, що варто пити п'ять разів на день або з ранку, тільки прокинувшись", - зазначив один із творців.

Як повідомляв УНІАН, влада Канади ухвалила законопроект про легалізацію марихуани. В сенаті країни заявили, що легалізація марихуани є «сміливим кроком» і говорить про зміни в соціальній політиці.

Згідно із законом, громадянам дозволять мати до 30 г канабісу, вирощувати вдома до чотирьох кущів цієї рослини або купувати продукт у спеціалізованих продавців.