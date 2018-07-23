Аграрії вже намолотили майже 19 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 31,7 ц/га.

Українські аграрії станом на 23 липня намолотили 18,9 млн тонн зерна з площі 6 млн га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 14,3 млн тонн на площі 4,2 млн га, або 67% до прогнозу; ярої пшениці - 30 тис. тонн на площі 13 тис. га, або 7% до прогнозу; ярого ячменю - 1,1 млн тонн на площі 563 тис. га, або 37% до прогнозу; гороху - 510 тис. тонн на площі 306 тис. га, або 72% до прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 31,7 ц/га.

Також зібрано 60 тис. тонн жита з 25 тис. га (17% до прогнозу) за врожайності 23,5 ц/га і 13 тис. тонн вівса з 8 тис. Га (4,1%) за врожайності 16,6 ц/га.

Крім того, намолочено 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 878 тис. га (90%) за врожайності 25,7 ц/га та 10,3 тис. тонн ярого ріпаку з 6 тис. га (11,3%) за врожайності 16,6 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод зберіг прогноз врожаю зернових у 2018 році на рівні 60 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.