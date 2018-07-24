В Україні почали виробляти менше горілки

Натомість виробництво лікерів та інших спиртних напоїв збільшилося на чверть.

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-липні 2018 року скоротилося на 10,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 5,7 мільйона декалітрів, виробництво коньяку та бренді скоротилося на 2,7% - до 884 тисяч декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

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Виробництво горілки в липні 2018 року становило 967 тисяч дал, що на 10% менше, ніж місяцем раніше, і на 3,2% більше, ніж у липні 2017 року. Виробництво коньяку та бренді в липні становило 126 тисяч дал, що на 24,4% менше показника червня поточного року і на 1,4% менше, ніж у липні 2017 року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-липні збільшився на 25,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 3,6 мільйона дал. У липні поточного року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв становило 701 тисяча дав, що на 11,3% менше, ніж минулого місяця, і на 32,1% більше, ніж у липні 2017 року.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні у 2017 році скоротилася на 17,6%, коньяку – на 13%, лікерів та інших спиртних напоїв - збільшилася на 18,3%.