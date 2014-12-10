У Криму назвали винуватця високих цін на російські продукти

У Керчі відбулося виїзне засідання так званої "Ради міністрів Криму", на якому "міністр економічного розвитку" Криму Микола Коряжкін заявив, що ціни на російські продукти вище українських в 1,5-2 рази, повідомляє Керчь.ФМ.

«Ціна українського масла - 54 рубля, російського - 75-81 рублів. Практично в 1,5-2 рази вище... Ми розмовляли з постачальниками і дізналися в чому причина - це переправа. Тому що транспорт стоїть по тижнях в один бік, а потім в інший бік», - повідомив Коряжкін.

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У відповідь так званий голова Криму Сергій Аксьонов висловив надію, що після їх приїзду на переправу все зміниться.

Також Коряжкін заявив, що крім продовольчих магазинів були обстежені кілька підприємств, які займаються будівельними матеріалами, і було виявлено, що ціни на будматеріали подорожчали у два рази, що може скоротити кількість запланованих капітальних ремонтів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Криму ціни на продукти харчування зросли на 38% порівняно із груднем минулого року.