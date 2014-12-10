Кабмін хоче залучити мільярд доларів для українських аграріїв

Кабінет міністрів України поставив перед собою завдання в 2015 році добитися залучення 1 млрд дол. інвестицій від міжнародних інституцій у вітчизняний агропромисловий комплекс, йдеться в програмі дій уряду.

Крім того, в рамках фінансової підтримки малого бізнесу на селі, уряд у 2015-2016 роках має намір розгорнути програму мікрокредитування невеликих господарств. Кабмін також чекає ухвалення в 2015 році закону про локальні аграрні ринки.

Читайте такожУкраїна вже експортувала понад 14 млн тонн зернаЯк повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна добиватиметься проведення в 2015 році міжнародної донорської конференції, учасники якої мають затвердити план розвитку країни і механізм фінансування цього плану.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 жовтня 2014 року становив 48,523 млрд дол., що на 14,86% менше за показник на початок поточного року.