Українські аграрії експортували 1,5 мільйона тонн зернових

Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становить 433 тисячі тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 25 липня експортували 1,494 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 433 тисячі тонн, ячменю – 430 тисяч тонн, кукурудзи – 631 тисячу тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 2 тисячі тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.