Аграрії вже намолотили 20 мільйонів тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 31,9 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 25 липня намолотили 20 мільйонів тонн зерна з площі 6,3 мільйона га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали 15 мільйонів тонн озимої пшениці на площі 4,4 мільйона га, або 70% до прогнозу; ярої пшениці – 37 тисяч тонн на площі 16 тисяч га, або 9% до прогнозу; озимого ячменю – 2,9 мільйона тонн на площі 816 тисяч га, або 99% до прогнозу; ярого ячменю – 1,3 мільйона тонн на площі 628 тисяч га, або 41% до прогнозу; гороху - 541 тисяча тонн на площі 319 тисяч га, або 75% до прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 31,9 ц/га.

Також зібрано 67 тисяч тонн жита з 27,5 тисячі га (19% до прогнозу) при врожайності 24,5 ц/га і 16 тисяч тонн вівса з 9,3 тисячі га (5%) при врожайності 17,5 ц/га.

Крім того, намолочено 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 902 тисячі га (92%) при урожайності 25,8 ц/га та 11 тисяч тонн ярого ріпаку з 7,5 тисячі га (14%) при врожайності 15 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.