Одразу в чотирьох районах: на Одещині зафіксували спалахи чуми свиней

Зокрема, африканська чума свиней зафіксована в Кілійському, Татарбунарському, Ренійському та Болградському районах.

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Кілійському, Татарбунарському, Ренійському та Болградському районах Одеської області.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з інформацією головних управлінь Держспоживслужби, у зазначеному регіоні з 19 по 25 липня зареєстровано 4 випадки захворювання африканською чумою свиней. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

За опублікованим у січні 2017 року прогнозом Держспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярдів гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.