Підприємства оштрафували на 1,4 мільйона гривень за порушення закону про захист прав споживачів

Порушення були встановлені в 40% випадків перевірок.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у I півріччі поточного року оштрафувала 384 підприємства з 2,5 тис. перевірених на суму 1,38 млн грн за порушення закону про захист прав споживачів, повідомила прес-служба з посиланням на голову відомства Володимира Лапу.

Читайте такожДержспоживслужба пообіцяла перевірити інформацію про підпільні маслозаводи

«До відповідальності, передбаченої ст. 23 закону України «Про захист прав споживачів» притягнено 384 суб'єкти господарювання з накладенням адміністративно-господарських санкцій на суму 1,38 млн грн, добровільно сплачено 485,51 тис. грн. Видано 921 припис про припинення порушень прав споживача», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за I півріччя 2018 року за результатами перевірок 713 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Держпродспоживслужба оштрафувала їх на суму від 106,47 тис. грн, з яких у добровільному порядку було сплачено 92,52 тис. грн.

За словами Лапи, за вказаний період відомство перевірило понад 2,5 тис. суб'єктів господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг і встановило порушення у 40,4% випадків.

Під час перевірок Держпродспоживслужба зафіксувала понад 2,5 тис. видів порушень. Найпоширенішим порушенням, за інформацією відомства, є відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця – 82,6% випадків. Ще одним поширеним порушенням стала реалізація товару, термін придатності якого минув, – воно зафіксовано в 10,2% випадків перевірок.

Також серед порушень фіксується реалізація небезпечного товару без належного маркування, а також інформації про правила і умови безпечного його використання (1,6%), невиконання або несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень прав споживачів (1,5%), порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги (0,9%) та ін.

За даними Лапи, за 6 місяців поточного року Держпродспоживслужба перевірила безпеку товарів і надання послуг (робіт) на суму понад 13,2 млн грн, а також запобігла купівлі та використанню громадянами недоброякісних продовольчих, непродовольчих товарів та послуг (робіт) на суму понад 4,02 млн грн (30,3%).

149 матеріалів перевірок надіслано для відповідного реагування в органи досудового розслідування, органам державного нагляду і контролю та органам місцевого самоврядування.

Крім того, протягом І півріччя поточного року в територіальні органи Держпродспоживслужби надійшло понад 10 тис. пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів. З них на особистому прийомі отримано понад 2,4 тис.

За результатами розгляду звернень громадян більш ніж в 40% випадків вимоги споживачів задоволені. Споживачам повернуто 2,93 млн грн за неякісні товари та надані послуги.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Держпродспоживслужба забезпечила повернення споживачам майже 6 млн грн за неякісні товари та послуги.