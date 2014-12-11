В Росії хліб може подорожчати на 10%

Повідомлення постачальників про майбутнє зростання закупівельних цін отримала більшість найбільших продовольчих ритейлерів, пише КоммерсантЪ.

Переробники пояснюють подорожчання зростанням ціни на борошно, зерно, цукор, закордонну сировину, пакувальні матеріали та транспортні витрати. Вартість пшениці, залежна від долара, і далі буде зростати слідом за знеціненням рубля, попереджають експерти.

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У російському Мінпромторгу заявили, що серйозних коливань цін на хліб не відзначають. "Ринки хліба і хлібобулочних виробів завжди перебувають під пильною увагою ФАС. На даний час у центральний апарат служби скарг від торгових мереж про підвищення виробниками цін на хліб та хлібобулочні вироби не надходило",- говорить начальник управління контролю агропромислового комплексу ФАС Ганна Мирочиненко. Водночас, продовжує Мирочиненко, зростання цін на зерно, яке спостерігається від серпня, у тому числі внаслідок девальвації рубля, безумовно, впливає на цінову ситуацію на цих ринках.

За даними Росстату, інфляція в Росії від 2 до 8 грудня склала 0,3%, від початку року - 8,9%. Хліб за тиждень подорожчав на 0,7%, рис - на 1,7%, соняшникова олія - на 1,5%, плодоовочева продукція - на 2,5%. Швидше за все, подорожчали яйця - на 4,5% і гречана крупа - на 5,7%, притому, що за останні три тижні Росстат зафіксував зростання цін на гречку у 10-16%.

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Експерти кажуть, що ні про який дефіцит зерна мови не йде. За даними за грудень, обсяг урожаю в Росії склав близько 104 млн тонн без урахування того врожаю, який у деяких регіонах не встигли прибрати через ранній сніг, але доберуть навесні. Обсяг експорту на 1 грудня склав 18 млн тонн, до кінця місяця буде вивезено ще близько 2 млн тонн, упевнений голова Російського зернового союзу (РЗС) Аркадій Злочевський.

За прогнозами РЗС, у цьому сільгоспсезоні експорт зерна складе 32 млн тонн. "Навіть у випадку виконання експортної програми перехідні запаси зростають майже на 3 млн тонн, до 16,8 млн тонн, що стане стримуючим чинником для подальшого зростання ціни",- резюмує Злочевський.

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Об'єднана зернова компанія (ОЗК), яка є держагентом Росії під час проведення інтервенцій на ринку зерна, від середини жовтня не може придбати пшеницю під час закупівельних інтервенцій через відсутність пропозицій. Усього від початку закупівель в інтервенційний фонд від 30 вересня по 3 грудня 2014 року було придбано 268,5 тис. тонн зерна за середньою ціною 6,4 тис. руб. за тонну м'якої пшениці 3-го класу. Причому середні ринкові ціни на 28 листопада склали 9,9 тис. руб. за тонну пшениці 3-го класу, за даними інформаційно-аналітичного центру "ПроЗерно".