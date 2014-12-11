McDonald's для відновлення популярності масштабно оновить меню

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's визначилася з масштабним оновленням свого меню, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, мова йде і про список страв, і про способи їх приготування. На даний момент це - найсерйозніша спроба компанії відновити свої позиції на американському ринку, йдеться в статті.

Читайте такожРосіяни в черзі перед закритим McDonald's провели мовчазну акцію проти санкцій КремляРаніше повідомлялося, що популярність ресторанів мережі McDonald's серед американців падає. Компанія опублікувала звіт про доходи за листопад, згідно з яким за останній місяць продажі в США знизилися приблизно на 5%. Подібна тенденція зберігається вже протягом 13 місяців.

Нові заходи обговорювалися в середу, 10 грудня, на брифінгу з інвесторами. Зокрема, пропонується прибрати ряд страв з меню і надати відвідувачам можливість робити більш індивідуальні замовлення. Крім того, McDonald's планує вивчити «кожен інгредієнт» своєї продукції і досліджувати різні способи приготування та зберігання страв для поліпшення їх якості, уточнює видання.

За словами представників компанії, в наступному місяці з меню McDonald's зникне вісім пунктів, але які саме, поки не уточнюється.