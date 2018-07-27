Буряк дорожчий за персики: у мережі показали свіжі фото із цінами на ринках окупованого Криму

Судячи з фото, ціни на деякі продукти дещо вищі, ніж на материковій Україні.

У Мережі оприлюднили свіжі фотографії із цінами на ринках окупованого Криму.

Як видно на оприлюднених у Twitter блогером RoksolanaToday&Крым‏ світлинах, ціни на деякі овочі, фрукти, ягоди та інші продукти дещо вищі, ніж на материковій Україні.

«Севастополь. Шок гардемаринів! Буряк на ринку Чайка дорожче помідорів і дорівнює персикам!», – зазначається в повідомленні блогера. Хоча на фото видно, що буряк коштує навіть трохи дорожче персиків - на 10 російських рублів.

