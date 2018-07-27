Буряк дорожчий за персики: у мережі показали свіжі фото із цінами на ринках окупованого Криму
13:55, 27 липня 2018Агро
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Судячи з фото, ціни на деякі продукти дещо вищі, ніж на материковій Україні.
Ціни на ринку Севастополя у російських рублях / фото RoksolanaToday&Крым
У Мережі оприлюднили свіжі фотографії із цінами на ринках окупованого Криму.
Як видно на оприлюднених у Twitter блогером RoksolanaToday&Крым світлинах, ціни на деякі овочі, фрукти, ягоди та інші продукти дещо вищі, ніж на материковій Україні.
«Севастополь. Шок гардемаринів! Буряк на ринку Чайка дорожче помідорів і дорівнює персикам!», – зазначається в повідомленні блогера. Хоча на фото видно, що буряк коштує навіть трохи дорожче персиків - на 10 російських рублів.
Ціни на ринку Севастополя у російських рублях / фото RoksolanaToday&Крым
Ціни на ринку Севастополя у російських рублях / фото RoksolanaToday&Крым
Ціни на ринку Феодосії у російських рублях / фото "Город24"
Ціни на ринку Феодосії у російських рублях / фото "Город24"
Ціни на ринку Феодосії у російських рублях/ фото "Город24"
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 липня 2018 р.
Шок гардемаринов!
"Свекла на рынке Чайка дороже помидор и равна персикам!"
бо вана не бурячок... pic.twitter.com/Xv2urC0OT1
Феодосия— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 липня 2018 р.
Свежие цены рынковhttps://t.co/sGeIr94Sw2pic.twitter.com/EwBXmVYntj
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