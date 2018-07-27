Українців попередили про різке подорожчання алкоголю у вересні

У вересні можна очікувати подорожчання алкоголю одразу на 13% через зростання мінімальної роздрібної ціни на весь алкоголь.

У вересні цього року ціни на алкогольні напої в Україні можуть підскочити одразу на 13 відсотків.

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Про це повідомляє Главред.

За словами директора Української асоціації постачальників торговельних мереж, депутата Київської обласної ради Олексія Дорошенка, причиною зростання цін є подорожчання мінімальної роздрібної ціни на спиртне.

"За півроку вартість алкогольної кошика зросла на 2 відсотки, або на 3,6 гривні. На кінець червня 2018 року вона коштувала 156,8 гривні, тоді як на початок року її вартість становила 153,2 гривні. До нашого алкогольного кошика увійшли: пляшка вітчизняного столового вина 0,75 літра, пляшка вітчизняного пива 0,5 літра і пляшка горілки 0,5 літра", - пише Дорошенко в Facebook, відзначаючи, що за даними Держстату, всі види алкогольних напоїв подорожчали за перші шість місяців цього року на 1-3 відсотки.

Наприклад, горілка подорожчала на 1 відсоток, пиво - на 2 відсотка, а вітчизняні вина - на 3 відсотки. Виходить, що вино "додало" 2 гривні, пиво - 90 копійок, горілка - 70 копійок. На кінець червня пляшка 0,5 літра горілки коштувала 81,9 гривні, пляшка 0,75 літра вина - 60,4 гривні, а пляшка пива 0,5 літра - 14,5 гривня.

"Але вже у вересні можна очікувати різкого зростання вартості алкоголю (на 13 відсотків) у зв'язку з підняттям мінімальної роздрібної ціни на весь алкоголь", - підсумував експерт.

У липні хлібний кошик (1 кілограм пшеничного хліба, 1 кілограм житнього і 0,5 кілограма батона) в Україні подорожчав на 7-8 відсотків.

"За перше півріччя хлібний кошик стала дорожче на 7 відсотків (...) Житній хліб, пшеничний хліб з борошна вищого сорту і батон подорожчали на 7 відсотків, а пшеничний хліб з борошна першого сорту - на 8 відсотків", - повідомляв Дорошенко.