Яценюк заявив, що коаліція не готова до дискусії про ринок сільгоспземлі

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді.

«Уряд заявляє про те, що коаліція не готова до розгляду даного законопроекту, тому із програми я офіційно виключив пропозицію щодо закону про ринок землі», - сказав Яценюк, слова якого були зустрінуті оплесками в парламенті.

«Якщо зміниться настрій, скажете - напишемо закон», - сказав прем'єр, звертаючись до депутатів.

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Водночас, голова уряду наголосив на необхідності розробки та прийняття законопроекту про довгострокову оренду сільгоспземель, а також формування бази даних Державного земельного кадастру, який, за словами Яценюка, на даний час наповнений інформацією лише на 5%.

Без реалізації цих завдань, на думку прем'єра, повернення до дискусії про відкриття ринку землі не буде мати сенсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нова Рада може дозволити продаж сільгоспземель.

Також повідомлялося, що у грудні 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Питання відкриття ринку сільгоспземель в Україні залишається дискусійним. Екс-міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка виступав категорично проти зняття мораторію на купівлю-продаж землі. За словами його наступника нинішнього голови Мінагропроду Олексія Павленка, західна модель розвитку АПК передбачає відкриття ринку землі, проте в Україні приймати таке рішення ще рано.