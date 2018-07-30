Україна скоротила аграрний експорт до $8,6 мільярда

При цьому частка експорту продукції АПК в загальному експорті України за результатами І півріччя 2018 року перевищила 37%.

Україна за підсумками І півріччя 2018 року зменшила аграрний експорт на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,6 мільярда доларів, повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки з посиланням на заяву заступника директора інституту Миколи Пугачова.

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Згідно з повідомленням, експорт аграрної продукції у січні-червні 2018 року залишився майже на рівні минулорічних показників за відповідний період (-2%) і перевищив 8,6 мільярда доларів США.

За даними Інституту аграрної економіки, частка експорту продукції АПК в загальному експорті України за результатами І півріччя 2018 року перевищила 37%.

При цьому основними позиціями у товарній структурі українського аграрного експорту залишаються зернові культури, насіння олійних, різні жири і масла – в основному соняшникову, а також товари харчової та переробної промисловості. Їх сукупна частка в аграрному експорті становить 88%.

Також повідомляється, що в січні-червні 2018 року зросли обсяги експорту в натуральному вираженні цілої низки продуктів харчування порівняно з показниками за відповідний період минулого року.

Так, більш ніж у півтора рази – з 31 тисячі тонн до 48 тисяч тонн – збільшилися закордонні поставки яєць. Бобових, в основному, гороху експортовано 54 тисячі тонн проти 1 тисячі тонн у січні-червні 2017 року. Обсяги поставок волоських горіхів на ринки країн світу зросли з 12 тисяч тонн до 19 тисяч тонн, солоду – з 70 тисяч тонн до 97 тисяч тонн.

Також, за даними Інституту аграрної економіки, в I півріччі 2018 року зросла вартість експортних поставок м'яса птиці – з 196 мільйонів доларів до 241 мільйон доларів, а також масла – з 45 мільйонів доларів США до 74 мільйонів доларів США. Це, як пояснив Пугачов, зумовлене переважно зростанням цін на згадані види агропродукції.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії експортували в 2017 році продовольства на суму 17,8 мільярда доларів, що становило понад 41% у структурі українського експорту.

За даними Мінагропроду, трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.