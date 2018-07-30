Порошенко підписав закон щодо вимог до органічного виробництва

Документом визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики в цій галузі.

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", прийнятий Верховною Радою 10 липня.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, реалізація норм цього документа забезпечить вдосконалення і гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу в області виробництва і обороту органічних продуктів та сприятиме створенню прозорих умов господарювання, зменшення недобросовісної конкуренції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків збуту.

Законом встановлюються основні принципи і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, основи правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції і функціонування ринку такої продукції.

Також визначені правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів ринку органічної продукції та напрямки державної політики в зазначеній сфері.

Як повідомляв УНІАН, українські виробники експортують близько 300 тисяч тонн органічної продукції на рік на суму понад 65 мільйонів доларів.

За даними Мінагропроду, у 2016 році загальна площа земель органічного і перехідного періоду становила 381,17 тис. га, з яких 289,55 тис. га отримали органічний статус. Щорічний обсяг ринку внутрішнього споживання органічної продукції становить 21-22 мільйони євро.

Органічне виробництво було одним з пріоритетних напрямів роботи міністерства в 2017 році.

У планах Мінагропроду - розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести її частку у валовому сільгоспвиробництві до 3%. На даний час в Україні для виробництва органічної продукції використовується 1% орних земель.