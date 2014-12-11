Лукашенко порадив "розумним російським журналістам", де шукати винуватця скандалів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що причину конфліктної ситуації з обмеженням поставок продовольства до Росії треба шукати не в Білорусі, передає БЕЛТА.

"Якщо ви помітили, у тих же російських засобах масової інформації знову починаються закиди на нашу адресу, і особливо на мою, що ось Лукашенко доводить ситуацію до самого верху. Повинен сказати, що ці підгодовані політологи і журналісти (від них очікувати взагалі нічого) погано слухали того ж Лукашенко, коли в докір своєму уряду я поставив рівно це, що проблему вивели на найвищий рівень", - сказав глава держави 11 грудня на нараді з актуальних питань розвитку економіки.

Читайте такожБілорусь в односторонньому порядку відновила митний контроль на кордоні з Росією"Хочу підкреслити, що нам абсолютно не треба виводити ні на які рівні ту чи іншу проблему взаємин, особливо з Російською Федерацією. Тому що це нам просто невигідно, нам це не потрібно. І найголовніше - ми не були причиною такого конфлікту, - зазначив Лукашенко. - Адже всі етапи були пройдені, починаючи від переговорів з петровими, івановими, данквертами, з урядом Російської Федерації, ну, остання вже щабель - президенти".

"Тому дорікати білорусів нічого в тому, що цей скандал, якщо його можна так назвати, вибухнув. Але це не перший раз... Я хотів би порадити розумним російським політологам і журналістам шукати причину не в Білорусі, а шукати її десь там, у Москві. Але це їхня проблема", - сказав Лукашенко.

Звертаючись до уряду, він зазначив, що хотів би почути, як виконується його розпорядження щодо конфліктної ситуації, а також наскільки були обґрунтовані встановлені російською стороною обмеження. "Для того, щоб мати більше грошей і золотовалютних резервів, треба більше продавати й менше купувати. Це проста формула, але для нас вона дуже важлива", - сказав глава держави. Він зазначив, що у зв'язку з цим хотів би почути інформацію про ситуацію на російському ринку в зв'язку з девальвацією рубля. Крім того, президент поцікавився подробицями засідання Ради ЄЕК, що відбулося напередодні, а також прийнятих на ньому рішень.