Податкові пільги для АПК поки залишаються - Яценюк

«Я публічно заявляю, що повернення ПДВ при експорті буде виключно для виробників сільськогосподарської продукції...У нас в бюджеті немає грошей, щоб годувати трейдерів», - сказав Яценюк.

При цьому пільгова система оподаткування агропромислового комплексу країни, за словами прем'єра, в найближчі роки буде збережена, незважаючи на те, що її скасування вимагають іноземні кредитори України, в тому числі Міжнародний валютний фонд.

«На моїй останній зустрічі з ними (кредиторами - УНІАН) я заявив про те, що коаліція і уряд не можуть з 2016 року перевести на загальну систему оподаткування весь аграрний сектор. Оскільки спецсистема з ПДВ є єдиним інструментом державної підтримки аграрного сектора», - сказав глава уряду.

Читайте такожЯценюк заявив, що коаліція не готова до дискусії про ринок сільгоспземліЯк повідомляв УНІАН, 19 грудня 2013 року Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, згідно з якими аграрії отримали право на відшкодування ПДВ при операціях із зерном з 1 січня 2014 року. Однак з ініціативи Кабміну Яценюка нульова ставка ПДВ при експорті зерна була збережена спочатку до 1 жовтня 2014 року, а потім продовжена до кінця поточного року.

Нульовий ПДВ для операцій із зерном діяв з 2011 року. При цьому зі скасуванням ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам.