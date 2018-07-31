Українські аграрії намолотили понад 22 мільйона тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 32,2 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 30 липня намолотили 22,4 мільйона тонн зерна з площі 7 мільйонів га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 17 мільйонів тонн на площі 4,9 мільйона га, або 76% до прогнозу; ярої пшениці – 54,4 тисячі тонн на площі 22,7 тисячі га, або 12% до прогнозу; озимого ячменю – 3 мільйони тонн на площі 850,5 тисячі га, або 97% до прогнозу; ярого ячменю – 1,6 мільйона тонн на площі 793 тисячі га, або 49% до прогнозу; гороху – 590,5 тисячі тонн на площі 342,4 тисячі га, або 79% до прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 32,2 ц/га.

Також зібрано 86 тисяч тонн жита з 36 тисяч га (24% до прогнозу) при урожайності 24,2 ц/га і 25,6 тисячі тонн вівса з 14,3 тисячі га (7%) при врожайності 17,9 ц/га.

Крім того, намолочено 2,4 мільйона тонн озимого ріпаку з 930 тисяч га (95%) при урожайності 25,9 ц/га і 21 тисяча тонн ярого ріпаку з 12 тисяч га (17%) при врожайності 17,3 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн.