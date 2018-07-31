Місія Сінгапуру з оцінки системи держконтролю за продукцією птахівництва працюватиме в Україні з 30 липня по 4 серпня.

Сінгапур зацікавлений в імпорті українського м'яса птиці та продуктів з нього, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"30 липня 2018 року в Україні розпочала роботу делегація Агропродовольчої та ветеринарної служби Республіки Сінгапур з аудитом системи державного контролю за продукцією птахівництва, зокрема, м'яса птиці та продуктів з нього, яєць та яєчної продукції", - йдеться в повідомленні.

Планується, що представники Сінгапуру відвідають Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та кілька об'єктів птахівничої сфери, зацікавлених в експорті в Сінгапур.

Як повідомляв УНІАН, з 11 по 20 червня інспектори з Єврокомісії проводили в Україні перевірку системи контролю здоров'я тварин, зокрема механізму контролю здоров'я птиці.

Також, у червні Україна і Китай підписали меморандум про співпрацю і сприяння взаємній торгівлі м'ясом птиці.

За даними Державної фіскальної служби України в 2017 році експортувала 271,32 тисячі тонн м'яса птиці на суму 389,64 мільйона доларів.