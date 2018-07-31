Держава допоможе, якщо є бажання стати фермером - Мартинюк​

Фермерське хазяйство Василя Цвика «Тетяна 2011»розташоване в Згурівському районі Київської області. За сім років натхненної праці фермер і його родина створили виробництво високоякісної молочної продукції з козячого молока, домоглися високих показників врожайності зернових та інших культур, створили на 6 га яблуневий сад з крапельною системою зрошення.

Нещодавно ФХ Цвика приймало у себе високих гостей з Києва. Прилетів до фермера подивитися на чудо-ферму прем’єр-міністр Володимир Гройсман з урядовцями і закохався в його продукцію ТМ «Zinka», яка тепер завжди буде на його родинному столі.

В асортименті є молоко, йогурт, кефір, сметана, кисле молоко, морозиво, м'які, напівтверді і тверді сири. Всепродається в 75 супермаркетах в Києві та області.

Свою оцінку результатам фермерської праці дав і перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, який був у складі делегації і на своїй сторінці в Facebook назвав діяльність Цвика «чудовимприкладом принципово іншого підходу».

Неперевершена якість молочних продуктів створюється завдяки відпрацюванню кожного етапу технологічного процесу їх виготовлення:

• чітке виконання санітарно-ветеринарних вимог щодо утримання молочних кіз французьких порід в кількості 1486 голів, з яких 600 дійних;

• автоматизоване доїння з використанням високотехнологічного обладнання шведської компанії «DeLaval»;

• ретельна підготовка молока до розливу і його переробка з застосуванням кращих світових технологій: 15 видів кисломолочних продуктів по ізраїльській методикою і 18 видів сирів за французькою технологією.

В сфері реалізації зернових та інших рослин поширена формула «посіяв – зібрав – продав трейдеру – наступного року повторив» тут змінена на іншу, вважає Максим Мартинюк. Впровадження інноваційних технологій для підвищення врожайності – головний девіз фермера Василя Цвика. В хазяйстві вирощують озиму пшеницю, крок за кроком вдосконалюючи виробничі процеси для покращення родючості землі, зменшення впливу на неї хімічних речовин.

Перший заступник також відмітив унікальний баланс культур, які зростають всього на 2, 2 гектарах фермерської землі: озима пшениця, пивоварний ячмінь, соя, кукурудза, соняшник, цукрові буряки, ріпак та гірчиця. Яблуневий сад з крапельним зрошенням – це не мрія, а реальність, відтворена Цвиком на 6 гектарах землі. Вирощує шість сортів смачних і корисних зимових яблук.

Розмірковуючи про вдалий експеримент фермера, Максим Мартинюк прийшов до висновку, що якщо б Василь започаткував свій бізнес у 2018, то отримав би державну допомогу:

• часткова компенсація відсотків за банківським кредитом, який видається для покриття витрат, пов'язаних з козівництвом;

• покупка саджанців за рахунок державної дотації;

• повернення вартості придбаної сільгосптехніки;

• оплата ПДВ рівними частинами в розстрочку в разі імпорту молочного устаткування.

В 2018 році держава впроваджує в аграрну сферу ефективні програми підтримки. Дуже сприятливий момент для старту аграрного бізнесу, якщо маєш талант і бажання.