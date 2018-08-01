Президент підписав закон про фітосанітарні процедури

Закон покликаний наблизити українське законодавство в сфері карантину рослин до стандартів ЄС і зменшити бюрократичну тяганину.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про врегулювання проведення фітосанітарних процедур, який дозволить навести порядок у сфері фітосанітарного контролю, наблизити українське законодавство в сфері карантину рослин до стандартів ЄС і зменшити бюрократичну тяганину.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зокрема, повідомляється, що новий закон передбачає законодавче регулювання проведення фітосанітарних і повторних (арбітражних) фітосанітарних експертиз.

Також законом передбачено створення Реєстру лабораторій, уповноважених проводити експертизи, що дозволить створити систему відстеження висновків лабораторій і фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі, з метою запобігання корупції.

Термін дії фітосанітарного сертифіката на території України становитиме 14 днів, а при видачі фітосанітарного сертифіката на експорт і реекспорт, відповідно до закону, необхідно враховувати фітосанітарні вимоги країн, в які буде реалізовуватися продукція.

Також передбачається введення адміністративної відповідальності посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня 2018 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6673 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур».