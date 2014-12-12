У Росії постачальники продуктів вимагають щотижневого підвищення цін

Постачальники продуктів у РФ більше не можуть стримувати ціни, вони просять рітейлерів швидше погоджувати подорожчання товарів, пише в п'ятницю газета "Комерсант".

За даними видання, найбільші галузеві спілки звернулися до Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ), яка об'єднує найбільших рітейлерів, з проханням скоротити термін розгляду повідомлень про зростання закупівельних цін з 45 днів до семи. Виробники зазнають збитків - через стрімке знецінення рубля їм вигідніше платити торговельним мережам штрафи за непоставку товарів, ніж продавати їх за старими цінами.

Згідно з Кодексом сумлінних практик, який регулює взаємовідносини виробників, постачальників і торгових мереж, сьогодні у рітейлерів є 45 днів для розгляду заявленого постачальником подорожчання. Якщо за цей час мережа вирішує не приймати підвищення вартості, то постачальник може припинити відвантаження. Але в реальності, розповідає великий російський виробник, у кожного рітейлера свій термін.

"Іноді ухвалення рішення у мережі займає 120 днів",- пояснює він.

Поточна економічна ситуація така, що виробнику вигідніше заплатити штраф за непостачання товару (він може становити 0-15% вартості недопоставленої продукції), ніж продавати за старими цінами, пояснює голова Рибного союзу Сергій Гудков.

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Зараз за 45 днів у нас собівартість змінюється кілька разів, пояснює він. "Ціни зростають і на російську сировину, оскільки вони орієнтуються на світові ціни, номіновані в доларах. Зокрема, російська тріска подорожчала з 90 руб до 150 руб",- наводить приклад Гудков.

Інші галузеві союзи, опитані "Комерсантом", від коментарів відмовилися.

Виконавчий директор АКОРТ Андрій Карпов підтвердив, що терміни будуть обговорюватися. "Можливо, їх потрібно буде градіївати за терміном обіговості товару",- додав він.

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Представник X5 Retail Group (мережі "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") Володимир Русанов каже, що знизити термін розгляду повідомлень до семи днів буде технічно складно: "У нашій компанії до 10 тис. постачальників, і ми отримуємо різні повідомлення щодня, особливо зараз, коли в умовах імпортозаміщення інтенсивність спілкування з контрагентами зросла".

Х5 Retail Group, за словами Русанова, в ситуації останніх місяців намагається знаходити баланс між інтересами постачальників і покупців.

Один із учасників наради розповів, що найближчим часом ритейлери зроблять постачальникам зустрічну пропозицію. "За кодексом у нас є 45 днів, просять сім - компроміс десь посередині",- говорить співрозмовник видання.