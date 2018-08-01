Україна експортувала до Азії агропродукції на $3,7 мільярда

Частка Азії за цей період становить 43,2% від загального експорту аграрної продукції.

Українські аграрії в І півріччі 2018 року експортували в країни Азії продукцію на 3,7 мільярда доларів, або 43,2% від загального аграрного експорту, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції вже декілька років утримують азіатські країни, які за січень-червень 2018 року закупили українського продовольства на 3,7 мільярда доларів. Частка Азії за цей період склала 43,2% від загального експорту аграрної продукції", - йдеться в повідомленні.

При цьому основними ринками збуту української агропродукції залишаються чотири регіони – країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД. У I півріччі 2018 року їх сумарна частка збільшилася і склала майже 97% вартості українського експорту сільгосппродукції.

Зокрема, на країни Європейського Союзу припадає близько третини української сільгосппродукції – 30,4%. За I півріччя 2018 року вони закупили українського продовольства на 2,6 мільярда доларів.

Обсяги експорту в країни Африки становили 1,3 мільярда доларів – 14,6% від загального експорту аграрної продукції.

Експерти Інституту аграрної економіки також відзначають, що зберігається тенденція пожвавлення експорту української сільгосппродукції в країни СНД, що намітилася в минулому році. Країни цього регіону за січень-червень 2018 року імпортували українське продовольство на 0,7 мільярда доларів, що становило 8,6% від загального експорту аграрної продукції.

За результатами I півріччя 2018 року рейтинг країн – імпортерів української агропродукції очолила Індія, яка закупила українське продовольство на 1 мільярд доларів.

Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукцію на 576 мільйонів доларів.

На третьому місці – Китай, який придбав вітчизняні продукти на 527 мільйонів доларів.

Значну виручку українські експортери отримали також з Нідерландів (525 мільйонів доларів), Іспанії (470 мільйонів доларів), Туреччини (458 мільйонів доларів) і Італії (449 мільйонів доларів).

Як відзначають експерти, ці сім країн забезпечили 47% доходів від експорту продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в I кварталі експортували продукцію на 4,3 мільярда доларів.

У 2017 році найбільше української сільгосппродукції купили ЄС, Індія, Єгипет і Китай.