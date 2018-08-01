Ukrlandfarming Бахматюка підтримав запуск  мобільного додатку для малих фермерів m-Agri від Київстар

Група компаній Ukrlandfarming - одна з перших, що підтримала ініціативу Київстар у запуску додатку та проведенні спеціальних подій для фермерів.

Група компаній Ukrlandfarming, акціонером якої є Олег Бахматюк, підтримала ініціативу Київстар щодо запуску мобільного додатку для малих фермерів m-Agri. Підприємства Ukrlandfarming візьмуть участь у подіях для аграріїв "Київстар Фест". Зустрічі з українськими фермерами відбудуться у 8 областях України до кінця літа 2018 року.

"Ми розробили унікальний додаток для малих фермерів і тепер хочемо розповісти їм про нього. Адже використання m-Agri може реально допомогти селянам продуктивніше вести власне господарство та розвиватися, – говорить Євген Кражан, директор з розвитку бізнеса на корпоративному ринку Київстар. – Власники навіть найменших господарств повинні мати доступ до інформації, технологій та ресурсів, доступних великим агрохолдингам. І ми їм у цьому допоможемо".

Група компаній Ukrlandfarming - одна з перших, що підтримала ініціативу Київстар у запуску додатку та проведенні спеціальних подій для фермерів.

"Ukrlandfarming - одна з найбільших агрокомпаній України, ми працюємо в цьому секторі вже понад 11 років, віримо у величезний агропотенціал країни й зацікавлені в його реалізації, - розповідає генеральний директор Групи компаній "Укрлендфармінг" Галина Ковток. - Ми всіляко підтримуємо інновації, які сприяють розвитку агроіндустрії. Запуск m-Agri від Київстар вважаємо чудовою ініціативою, яка допоможе нашій компанії ще краще обмінюватись досвідом з колегами по ринку та частіше взаємодіяти".

Першим містом, яке зустрічатиме "Київстар Фест" 1 серпня, стане м. Сквира Київської області.