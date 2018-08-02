В Україні дорожчає виробництво сільгосппродукції

Витрати на виробництво сільгосппродукції в січні-червні зросли на 13,9%.

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-червні 2018 року зросли на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 12,7%, а тваринного – на 17,1%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за січень-червень поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,2%. У червні порівняно з травнем витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження зменшилися на 1,1%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 21,8%.