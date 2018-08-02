В Україні набув чинності закон про органічну продукцію (відео)

13:25, 02 серпня 2018
Агро
301 0
оновлено
Ілюстрація REUTERS

Закон про основні засади та вимоги до виробництва, обігу та маркування органічної продукції, прийнятий парламентом 10 липня, вступив в силу з сьогоднішнього дня.

Читайте такожУкраїнські виробники органічної продукції повинні будуть щорічно проходити сертифікацію - закон

Законом встановлюються основні принципи і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, основи правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції і функціонування ринку такої продукції.

Також документом визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів ринку органічної продукції та напрямки державної політики в зазначеній сфері.

Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

Текст закону був опублікований 1 серпня в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, 30 липня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #органічна продукція