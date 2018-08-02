В Україні набув чинності закон про органічну продукцію (відео)

Документом визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики в цій галузі.

Закон про основні засади та вимоги до виробництва, обігу та маркування органічної продукції, прийнятий парламентом 10 липня, вступив в силу з сьогоднішнього дня.

Читайте такожУкраїнські виробники органічної продукції повинні будуть щорічно проходити сертифікацію - закон

Законом встановлюються основні принципи і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, основи правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції і функціонування ринку такої продукції.

Також документом визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів ринку органічної продукції та напрямки державної політики в зазначеній сфері.

Згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

Текст закону був опублікований 1 серпня в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, 30 липня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".