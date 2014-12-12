Росія знову ускладнила завезення українських товарів в окупований Крим

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко на форумі "Митна система України. Перезавантаження".

«На Перекопському перешийку знову росіяни почали тотальний контроль усіх вантажів, які йдуть з України. З 3 години ночі до 9 ранку (12 грудня - УНІАН) в одному пункті пропуску оглянули лише 7 машин, в іншому - 11 машин. Черги утворилися по 200 одиниць вантажної техніки», - повідомив Макаренко.

Як сказав заступник голови ДФС журналістам перед форумом, жорсткість процедури проходження огляду на пропускних пунктах Криму аргументується іншою стороною як «антитерористична операція».

«Митні органи роблять фактично повний огляд усього того, що йде з України, плюс періодично там проводиться так звана «антитерористична операція», у тому числі сьогодні вночі, а «антитерористична операція» - це пошук у вантажах незаконних товарів», - зазначив він.

Читайте такожПутін забрав Аксьонова в Індію шукати туристів і продукти для Криму

Для вирішення проблеми Макаренко пообіцяв вийти на переговори з російською стороною, оскільки умови на згаданих пропускних пунктах не передбачають тривале перебування людей, враховуючи погодні умови та відсутність інфраструктури.

«У тих місцях немає населених пунктів та інфраструктури. Там відкрите поле. Плюс Сиваш, плюс вітер, плюс сніг», - сказав Макаренко.

Раніше УНІАН повідомляв, що іноземних громадян з території України будуть пропускати в Крим лише за спеціальними дозволами.

Також повідомлялося, що в Україні від 27 вересня набув чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності у Криму і Севастополі.

Поставка товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій.

Раніше Анатолій Макаренко заявляв, що головною проблемою для роботи митниці на кордоні з Кримом на сьогоднішній день є відсутність необхідної інфраструктури. Також Макаренко повідомляв про блокування завезення товару у Крим у зв'язку з необхідністю ретельного огляду російською митницею.

ЗМІ неодноразово повідомляли про черги на в'їзді у Крим, пов'язані з довгим митним оформленням вантажних і легкових автомобілів.