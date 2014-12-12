Норвегія у відповідь на ембарго Кремля паралізує розведення лосося в Росії

Норвезькі постачальники смолта лосося (мальків для виробництва аквакультури) повідомили російську компанію «Російське море» про майбутню заборону на його постачання в Росію, передає «Газета.Ru» з посиланням на FlashNord.

«У нас вважають, що раз існує заборона з боку Росії на постачання лосося, то повинна бути відповідь - заборона на постачання смолта», - пояснило джерело видання.

Читайте такожРосія не змогла знайти заміну норвезькому лососюЗа його словами, заборона на постачання смолта зробить негативний вплив на діяльність компанії «Російське море», що вирощує лосося на узбережжі Баренцового моря. На сьогоднішній день компанія забезпечена смолтом на найближчі 9-12 місяців.

Читайте такожНорвегія повністю заморозила співпрацю з Кремлем і відкликає з РФ військових експертівFlashNord не володіє офіційними коментарями компанії «Російське море».