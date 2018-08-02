Державна зернова корпорація потроїла авансові виплати аграріям

Надаючи підтримку для малого і середнього бізнесу, ДПЗКУ вперше приєдналася до системи аграрних розписок.

Державна зернова корпорація України у І півріччі 2018 року в рамках форвардної компанії збільшила авансові виплати аграріям в 3 рази – до 606 мільйонів гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила прес-служба компанії.

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"В рамках форвардної програми, в першому півріччі поточного року перераховано понад 606 мільйонів гривень авансових платежів сільгоспвиробникам, що більш ніж в три рази перевищує аналогічний показник минулого року. Надаючи підтримку для малого і середнього бізнесу, ДПЗКУ вперше приєдналася до системи аграрних розписок", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що за підсумками першого півріччя 2018 року дохід корпорації склав 6,07 мільярда гривень, що відповідає рівню минулого року. Також ДПЗКУ вдалося збільшити обсяги реалізації зернових на адресу китайського партнера на 39% порівняно з торішнім показником аналогічного періоду.

Крім того, в компанії зазначили, що на фінансовий результат і господарську діяльність корпорації значно впливає наявність валютних кредитних зобов'язань. Так, у 2018 році компанія почала погашення тіла кредиту згідно з умовами кредитного договору і справила оплати на суму 150 мільйонів доларів і відсотків за використання кредитних коштів у розмірі 91,7 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) у І півріччі 2018 року скоротила чистий прибуток в 1,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 154,7 мільйона гривень.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.