Мінагропрод зберігає прогноз урожаю пшениці на рівні 23 мільйонів тонн

При цьому, за словами першого заступника міністра Мартинюка, виходячи з фактичних показників і погодних умов в областях, де роботи ще тривають, пропозиція продовольчої пшениці врожаю 2018 року становитиме 11 мільйонів тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства України зберігає прогноз урожаю пшениці на рівні 23 мільйонів тонн в 2018 році, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожУкраїнські аграрії намолотили понад 22 мільйона тонн зерна

"Станом на 1 серпня намолочено 18,481 мільйона тонн пшениці. Середня врожайність – 35,3 ц/га Обмолочено 5,24 мільйона га, що становить 79% до прогнозу. Ми зберігаємо прогноз урожаю пшениці на рівні 23 мільйонів тонн", - написав Мартинюк.

При цьому, за словами першого заступника міністра, виходячи з фактичних показників і погодних умов в областях, де роботи ще тривають, пропозиція продовольчої пшениці врожаю 2018 року становитиме 11 мільйонів тонн.

"Це найбільш консервативна, песимістична оцінка, яка реалізується за найнесприятливішого сценарія та при сукупності всіх можливих негативних факторів (що в принципі малоймовірно, але бувало). Однак навіть у цій моделі обсяг в 11 мільйонів тонн більше, ніж вдвічі перевищує попит внутрішнього ринку на продовольчу пшеницю, який оцінюється в 5 мільйонів", - підкреслив Мартинюк.

Він також зазначив, що через неврожай в основних країнах-постачальниках зерна ціни на зовнішніх ринках на пшеницю зростають, що підвищує рентабельність експорту з України.

Мартинюк зазначив, що абсолютним пріоритетом є забезпечення внутрішнього ринку і стабільність цін на ключові продовольчі товари. За словами першого заступника міністра, у найближчі дні з учасниками зернового ринку буде підписаний меморандум про взаєморозуміння в поточному маркетинговому році, в якому буде закріплений ліміт експорту пшениці продовольчих класів на середньострокову перспективу.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2018-2019 маркетингового року українські аграрії експортували 2,2 мільйона тонн зернових.

За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.